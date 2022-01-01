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Унитаз Santek АНИМО WH110023
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Унитазы
    Унитаз Santek АНИМО WH110023
    Арт. X169109010128
    Унитаз Santek АНИМО WH110023

      Унитаз Santek АНИМО WH110023

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010128

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		380х630х400
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз напольный Santek Анимо WH110023 гор. выпуск - это средняя ценовая группа. Изделия Сантек изготовлены из качественной керамики. Особого внимания заслуживает уникальный дизайн отдельных моделей: плавные линии, изящная форма бачка и крышки, приятные расцветки. Один из этапов производства сантехники – покрытие специальной глазурью, придающей изделиям блеск, который не тускнеет со временем. Кроме того, покрытие обладает влаго- и грязеотталкивающим свойствами, обеспечивая самоочищение поверхности.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность