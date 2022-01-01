Унитаз Santek АНИМО WH110029

Преимущества

Надежность

Долговечность

Унитаз напольный Santek Анимо WH110029 верт. выпуск - это средняя ценовая группа. Изделия Сантек изготовлены из качественной керамики. Особого внимания заслуживает уникальный дизайн отдельных моделей: плавные линии, изящная форма бачка и крышки, приятные расцветки. Один из этапов производства сантехники – покрытие специальной глазурью, придающей изделиям блеск, который не тускнеет со временем. Кроме того, покрытие обладает влаго- и грязеотталкивающим свойствами, обеспечивая самоочищение поверхности.