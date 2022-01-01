Унитаз Славута Орхидея R с креп. и сид., слива

Преимущества

Надежность

Долговечность

Унитаз «Орхидея» в комплекте с креплением, высота компакта с бачком - 745 мм, длина компакта - 640 мм, ширина компакта - 360 мм. Косой выпуск под углом 30о. Легкие и изящные линии-""лепестки"" являются концептуальным отличием этого оригинального комплекта. Унитаз «Орхидея»: воронкообразный, с цельноотлитой полочкой, глубокое смывание, специально разработан для небольших ванных комнат. Компактность, привлекательность и классический дизайн превратят даже маленькую ванную в элегантную комнату.