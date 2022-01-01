Унитаз Славута Орхидея R с креп. и сид., слива
Арт. X169109114
Характеристики
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Производитель
|Славута
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|360х640х745
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Способ установки
|напольный
- Унитаз «Орхидея» в комплекте с креплением, высота компакта с бачком - 745 мм, длина компакта - 640 мм, ширина компакта - 360 мм. Косой выпуск под углом 30о. Легкие и изящные линии-""лепестки"" являются концептуальным отличием этого оригинального комплекта. Унитаз «Орхидея»: воронкообразный, с цельноотлитой полочкой, глубокое смывание, специально разработан для небольших ванных комнат. Компактность, привлекательность и классический дизайн превратят даже маленькую ванную в элегантную комнату.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность