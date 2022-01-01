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Унитаз Славута Орхидея R с креп. и сид., слива
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Унитазы
    Унитаз Славута Орхидея R с креп. и сид., слива
    Арт. X169109114
    Унитаз Славута Орхидея R с креп. и сид., слива

      Унитаз Славута Орхидея R с креп. и сид., слива

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169109114

      Характеристики

      Производитель
      		Славута
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		360х640х745
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз «Орхидея» в комплекте с креплением, высота компакта с бачком - 745 мм, длина компакта - 640 мм, ширина компакта - 360 мм. Косой выпуск под углом 30о. Легкие и изящные линии-""лепестки"" являются концептуальным отличием этого оригинального комплекта. Унитаз «Орхидея»: воронкообразный, с цельноотлитой полочкой, глубокое смывание, специально разработан для небольших ванных комнат. Компактность, привлекательность и классический дизайн превратят даже маленькую ванную в элегантную комнату.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность