Унитаз VIDIMA СЕВА-МИКС W904301

Преимущества

Надежность

Долговечность

Болгарский бренд Vidima представляет бытовую модель компактного унитаза с горизонтальным выпуском воды "Сева-микс". Представленное изделие – это идеальное сочетание цены и функциональности. Унитаз-компакт Vidima "Сева-микс" изготовлен из санфаянса – традиционного материала для сантехнического оборудования. Такая керамика прочна и отличается большой плотность, не впитывает влагу и отталкивает неприятные запахи. Кроме того, вся поверхность покрыта специальной очень прочной белоснежной глазурью, которая защищает изделие от механических повреждений и придает ей блеск. Данная модель не нуждается в инсталляционной системе, а с ее установкой справится даже неподготовленный человек. Идеально гладкая поверхность унитаза обеспечивает простоту ухода, что особенно важно, ведь сантехника – это изделия, нуждающиеся в исключительной гигиеничности. В комплекте с чашей и бачком поставляется удобное жесткое сиденье. Выполненное из дюропласта и покрытое антибактериальный слоем.