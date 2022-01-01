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Унитаз VIDIMA СЕВА-МИКС W904301
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Унитазы
    Унитаз VIDIMA СЕВА-МИКС W904301
    Арт. X1691090202
    Унитаз VIDIMA СЕВА-МИКС W904301

      Унитаз VIDIMA СЕВА-МИКС W904301

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691090202

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Болгария
      Габариты, мм
      		350х630х780
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Болгарский бренд Vidima представляет бытовую модель компактного унитаза с горизонтальным выпуском воды "Сева-микс". Представленное изделие – это идеальное сочетание цены и функциональности. Унитаз-компакт Vidima "Сева-микс" изготовлен из санфаянса – традиционного материала для сантехнического оборудования. Такая керамика прочна и отличается большой плотность, не впитывает влагу и отталкивает неприятные запахи. Кроме того, вся поверхность покрыта специальной очень прочной белоснежной глазурью, которая защищает изделие от механических повреждений и придает ей блеск. Данная модель не нуждается в инсталляционной системе, а с ее установкой справится даже неподготовленный человек. Идеально гладкая поверхность унитаза обеспечивает простоту ухода, что особенно важно, ведь сантехника – это изделия, нуждающиеся в исключительной гигиеничности. В комплекте с чашей и бачком поставляется удобное жесткое сиденье. Выполненное из дюропласта и покрытое антибактериальный слоем.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность