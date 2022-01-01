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Унитаз VIDIMA СеваДуо W730301 подвесной
Найти аналог
Унитазы
    Унитаз VIDIMA СеваДуо W730301 подвесной
    Арт. X1691090203
    Унитаз VIDIMA СеваДуо W730301 подвесной

      Унитаз VIDIMA СеваДуо W730301 подвесной

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691090203

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Болгария
      Способ установки
      		подвесной
      Форма чаши
      		овальная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • VIDIMA СеваДуо (BOX) W730301 — подвесной унитаз с идеально белой глянцевой поверхностью. Корпус из проверенных прочных материалов долго прослужит, а благодаря своим размерам (340х360х520 мм) отлично впишется даже в небольшую ванную комнату. Крышка-сиденье приобретается отдельно.

        Преимущества

        • Продуманная конструкция — быстрый и легкий смыв;
        • Высококачественный материал — санфаянс;
        • Специальное покрытие — предотвращает размножение бактерий;
        • Устойчивость к влаге, воздействию химических средств;
        • Простой уход — легко чистится;
        • Подвесная конструкция — аккуратный и эстетичный вид;
        • Небольшие габариты — возможна установка даже в небольшой ванной комнате.