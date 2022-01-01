Унитаз VIDIMA СеваДуо W730301 подвесной
Арт. X1691090203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Болгария
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Способ установки
|подвесной
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Форма чаши
|овальная
- VIDIMA СеваДуо (BOX) W730301 — подвесной унитаз с идеально белой глянцевой поверхностью. Корпус из проверенных прочных материалов долго прослужит, а благодаря своим размерам (340х360х520 мм) отлично впишется даже в небольшую ванную комнату. Крышка-сиденье приобретается отдельно.
Преимущества
- Продуманная конструкция — быстрый и легкий смыв;
- Высококачественный материал — санфаянс;
- Специальное покрытие — предотвращает размножение бактерий;
- Устойчивость к влаге, воздействию химических средств;
- Простой уход — легко чистится;
- Подвесная конструкция — аккуратный и эстетичный вид;
- Небольшие габариты — возможна установка даже в небольшой ванной комнате.