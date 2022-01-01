Унитаз VIDIMA СеваДуо W730301 подвесной

Преимущества

Продуманная конструкция — быстрый и легкий смыв;

Высококачественный материал — санфаянс;

Специальное покрытие — предотвращает размножение бактерий;

Устойчивость к влаге, воздействию химических средств;

Простой уход — легко чистится;

Подвесная конструкция — аккуратный и эстетичный вид;

Небольшие габариты — возможна установка даже в небольшой ванной комнате.



VIDIMA СеваДуо (BOX) W730301 — подвесной унитаз с идеально белой глянцевой поверхностью. Корпус из проверенных прочных материалов долго прослужит, а благодаря своим размерам (340х360х520 мм) отлично впишется даже в небольшую ванную комнату. Крышка-сиденье приобретается отдельно.