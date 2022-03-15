Унитаз-компакт Воротынский СОНАТА (арматура, сиденье, антивсплеск, белый)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Недорогой унитаз-компакт «Соната» станет отличным выбором для небольшого санузла. Он имеет компактные габариты, а бачок сужается в верхней части, что позволяет поместить полку или другой предмет интерьера несколько ближе. Унитаз изготовлен из качественного белого фарфора, его чаша имеет воронкообразную конструкцию с универсальным косым выпуском. Поставляется он в комплекте с полипропиленовым сиденьем, набором крепежных элементов и присоединительной арматуры.