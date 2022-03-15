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Унитаз-компакт Воротынский СОНАТА (арматура, сиденье, антивсплеск, белый)
5.0
2
6 650 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз-компакт Воротынский СОНАТА (арматура, сиденье, антивсплеск, белый)
Арт. X169109140
5.0
2
Унитаз-компакт Воротынский СОНАТА (арматура, сиденье, антивсплеск, белый)
  • Персональная скидка

Унитаз-компакт Воротынский СОНАТА (арматура, сиденье, антивсплеск, белый)

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6 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X169109140
5.0
2

Характеристики

Производитель
Santeri
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
680x360x760
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Недорогой унитаз-компакт «Соната» станет отличным выбором для небольшого санузла. Он имеет компактные габариты, а бачок сужается в верхней части, что позволяет поместить полку или другой предмет интерьера несколько ближе. Унитаз изготовлен из качественного белого фарфора, его чаша имеет воронкообразную конструкцию с универсальным косым выпуском. Поставляется он в комплекте с полипропиленовым сиденьем, набором крепежных элементов и присоединительной арматуры.

    Преимущества

    • Надежность
    • Долговечность