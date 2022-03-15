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Унитаз-компакт Воротынский СОНАТА (арматура, сиденье, антивсплеск, белый)
Арт. X169109140
- Персональная скидка
Унитаз-компакт Воротынский СОНАТА (арматура, сиденье, антивсплеск, белый)
Арт. X169109140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|680x360x760
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Способ установки
|напольный
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- Недорогой унитаз-компакт «Соната» станет отличным выбором для небольшого санузла. Он имеет компактные габариты, а бачок сужается в верхней части, что позволяет поместить полку или другой предмет интерьера несколько ближе. Унитаз изготовлен из качественного белого фарфора, его чаша имеет воронкообразную конструкцию с универсальным косым выпуском. Поставляется он в комплекте с полипропиленовым сиденьем, набором крепежных элементов и присоединительной арматуры.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность