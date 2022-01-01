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Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500
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Блоки водяного охлаждения
    Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500
    Арт. aurora_4905
    Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500

      Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4905

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x260x310
      Вес, кг
      		13.3
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500 - высокомощная станция охлаждения увеличенной ёмкости используется для охлаждения сварочной горелки для MIG/MAG или TIG сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы.

        Преимущества

        • Не требует предпусковой подготовки
        • Большой объем бака
        • Большой вентилятор