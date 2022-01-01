Преимущества

Не требует предпусковой подготовки

Большой объем бака



Большой вентилятор



Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500 - высокомощная станция охлаждения увеличенной ёмкости используется для охлаждения сварочной горелки для MIG/MAG или TIG сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы.