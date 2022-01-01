Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500
Арт. aurora_4905
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x260x310
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Вес, кг
|13.3
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Напряжение сети, В
|220
- Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500 - высокомощная станция охлаждения увеличенной ёмкости используется для охлаждения сварочной горелки для MIG/MAG или TIG сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы.
Преимущества
- Не требует предпусковой подготовки
- Большой объем бака
- Большой вентилятор