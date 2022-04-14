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Универсальное моющее средство Stihl CB90
5.0
2
480 ₽
Автошампуни
    Универсальное моющее средство Stihl CB90
    Арт. X131506273
    5.0
    2
    Универсальное моющее средство Stihl CB90

      Универсальное моющее средство Stihl CB90

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X131506273
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		универсальный очиститель
      Объем, л
      		1
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальное моющее средство Stihl CB90 - оптимально адаптировано для использования в мойках высокого давления Stihl. Средство бережно удаляет любые загрязнения с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для очистки лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей.