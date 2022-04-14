Универсальное моющее средство Stihl CB90
Арт. X131506273
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|универсальный очиститель
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Объем, л
|1
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Материал упаковки
|пластик
- Универсальное моющее средство Stihl CB90 - оптимально адаптировано для использования в мойках высокого давления Stihl. Средство бережно удаляет любые загрязнения с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для очистки лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей.