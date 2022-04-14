Универсальное моющее средство Stihl CB90 - оптимально адаптировано для использования в мойках высокого давления Stihl. Средство бережно удаляет любые загрязнения с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для очистки лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей.