Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002

В зависимости от выполняемой работы, набор можно использовать в виде 2-хлапого или 3-хлапого съемника, применяя соответствующие траверсы, захваты трех размеров (100, 150 и 200 мм) и крепежные элементы, или использовать съемник-сепаратор с возможностью установки дополнительных штанг и поперечины, для создания тянущей части. Гидравлический цилиндр, развивающий большое тяговое усилие, устанавливается в резьбовое отверстие траверс или поперечины на глубину, необходимую для доступа к опорной поверхности обслуживаемого узла, но не менее чем на глубину резьбовой части траверсы или поперечины. При осложненном доступе к опорной поверхности рекомендуется использовать входящие в комплект дополнительные удлиняющие насадки толкателя. Для удобства, детали, входящие в состав набора, хранятся в оригинальном пластиковом кейсе.