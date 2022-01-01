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Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002
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Съемники
    Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002
    Арт. jonnesway_4410
    Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002
    Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002
    Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002
      Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002
      Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002
      Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002

      Универсальный гидравлический съемник, Jonnesway, 25 предметов, AE310002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4410

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • В зависимости от выполняемой работы, набор можно использовать в виде 2-хлапого  или 3-хлапого съемника, применяя соответствующие траверсы, захваты трех размеров (100, 150 и 200 мм) и крепежные элементы, или использовать съемник-сепаратор с возможностью установки дополнительных штанг и поперечины, для создания тянущей части. Гидравлический цилиндр, развивающий большое тяговое усилие, устанавливается в резьбовое отверстие траверс или поперечины на глубину, необходимую для доступа к опорной поверхности обслуживаемого узла, но не менее чем на глубину резьбовой части траверсы или поперечины. При осложненном доступе к опорной поверхности рекомендуется использовать входящие в комплект дополнительные удлиняющие  насадки толкателя. Для удобства, детали, входящие в состав набора, хранятся в оригинальном пластиковом кейсе.