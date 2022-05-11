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Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS, 10x115 мм
5.0
2
Найти аналог
Дюбель-гвозди
    Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS, 10x115 мм
    Арт. X6994330
    5.0
    2
    Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS, 10x115 мм

      Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS, 10x115 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fischer
      Длина, мм
      		115
      Материал
      		оцинкованная сталь
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный дюбель Fischer FUR-SS применяется для монтажа фасадов и кровельных конструкций из дерева и металла, так же данный дюбель используется для монтажа окон, брусьев, ворот, дверей, облицовки стен и различных внутренних креплений. Особенности и преимущества:
        • элемент отличается простотой эксплуатации, пригоден для использования при работе с разнообразными строительными материалами;
        • дюбель FUR подходит для сквозного монтажа;
        • при закручивании шурупа отдельные зубцы расширяются. Под воздействием зубцов в полнотелых материалах возникают равномерные силы распора; в пустотелых материалах происходит распор в полнотелой части, а в пустотах возникает внутренний упор.