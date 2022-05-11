Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS, 10x115 мм

элемент отличается простотой эксплуатации, пригоден для использования при работе с разнообразными строительными материалами;

дюбель FUR подходит для сквозного монтажа;

при закручивании шурупа отдельные зубцы расширяются. Под воздействием зубцов в полнотелых материалах возникают равномерные силы распора; в пустотелых материалах происходит распор в полнотелой части, а в пустотах возникает внутренний упор.

Универсальный дюбель Fischer FUR-SS применяется для монтажа фасадов и кровельных конструкций из дерева и металла, так же данный дюбель используется для монтажа окон, брусьев, ворот, дверей, облицовки стен и различных внутренних креплений. Особенности и преимущества: