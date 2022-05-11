Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS 88778, 10x135 мм

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Фасадный дюбель FUR-SS включает дюбель из высококачественного нейлона и шуруп из оцинкованной стали с шестигранной головкой. FUR-SS монтируется методом сквозного монтажа, что экономит время установки. При вворачивании шурупа зубцы дюбеля расширяются в полнотелом строительном материале, прижимаются к станкам отверстия и дюбель работает за счет сил трения. В пустотелых строительных материалах происходит анкеровка трением в области перемычек и анкеровка формой в пустотах за счет упора распорных зубцов в перемычки. Фасадный дюбель fischer FUR предназначен для надежного крепления деревянных рам, ворот, дверей во всех строительных материалах.