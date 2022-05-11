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Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS 88778, 10x135 мм
5.0
3
Найти аналог
Дюбель-гвозди
    Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS 88778, 10x135 мм
    Арт. X6994336
    5.0
    3

      Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS 88778, 10x135 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994336
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fischer
      Длина, мм
      		135
      Материал
      		оцинкованная сталь
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фасадный дюбель FUR-SS включает дюбель из высококачественного нейлона и шуруп из оцинкованной стали с шестигранной головкой. FUR-SS монтируется методом сквозного монтажа, что экономит время установки. При вворачивании шурупа зубцы дюбеля расширяются в полнотелом строительном материале, прижимаются к станкам отверстия и дюбель работает за счет сил трения. В пустотелых строительных материалах происходит анкеровка трением в области перемычек и анкеровка формой в пустотах за счет упора распорных зубцов в перемычки. Фасадный дюбель fischer FUR предназначен для надежного крепления деревянных рам, ворот, дверей во всех строительных материалах.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы