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Универсальный резак Р3-900В (110) (трехтруб. вентильн.)
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Резаки
    Универсальный резак Р3-900В (110) (трехтруб. вентильн.)
    Арт. X1303120282
    Универсальный резак Р3-900В (110) (трехтруб. вентильн.)

      Универсальный резак Р3-900В (110) (трехтруб. вентильн.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1303120282

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Угол наклона головной части резака, град
      		110
      Длина, мм
      		900
      Метод резки
      		газовый
      Макс. толщина реза, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резак Р3-900В (110) трехтрубный рычажный внутрисоплового смешения газов предназначен для ручной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 300мм с использованием кислорода и горючего газа (Ацетилена, Метана, Пропана или Пропан-Бутановой смеси). Особенности:
        • высокая безопасность, надежность и стойкость к обратному удару достигается за счет внутрисоплового смешения газов (в отличие от классических инжекторных резаков);
        • резак универсальный, позволяет использовать различные горючие газы (в зависимости от установленного мундштука);
        • надежная индивидуальная коробка обеспечит сохранность резака при транспортировке;
        • все резаки укомплектованы универсальными ниппелями (9/6мм) и мундштуком №2 (PNME 1/16");
        • входной контроль и высокое качество резаков торговой марки "MTL" обеспечит надежность и долговечность их работы.