Универсальный резак Р3-900В (110) (трехтруб. вентильн.)
Арт. X1303120282
Характеристики
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Производитель
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Угол наклона головной части резака, град
|110
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Длина, мм
|900
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Метод резки
|газовый
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Макс. толщина реза, мм
|300
- Резак Р3-900В (110) трехтрубный рычажный внутрисоплового смешения газов предназначен для ручной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 300мм с использованием кислорода и горючего газа (Ацетилена, Метана, Пропана или Пропан-Бутановой смеси). Особенности:
- высокая безопасность, надежность и стойкость к обратному удару достигается за счет внутрисоплового смешения газов (в отличие от классических инжекторных резаков);
- резак универсальный, позволяет использовать различные горючие газы (в зависимости от установленного мундштука);
- надежная индивидуальная коробка обеспечит сохранность резака при транспортировке;
- все резаки укомплектованы универсальными ниппелями (9/6мм) и мундштуком №2 (PNME 1/16");
- входной контроль и высокое качество резаков торговой марки "MTL" обеспечит надежность и долговечность их работы.