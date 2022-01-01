Универсальный резак Р3-900В (110) (трехтруб. вентильн.)

высокая безопасность, надежность и стойкость к обратному удару достигается за счет внутрисоплового смешения газов (в отличие от классических инжекторных резаков);

резак универсальный, позволяет использовать различные горючие газы (в зависимости от установленного мундштука);

надежная индивидуальная коробка обеспечит сохранность резака при транспортировке;

все резаки укомплектованы универсальными ниппелями (9/6мм) и мундштуком №2 (PNME 1/16");

входной контроль и высокое качество резаков торговой марки "MTL" обеспечит надежность и долговечность их работы.

Резак Р3-900В (110) трехтрубный рычажный внутрисоплового смешения газов предназначен для ручной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 300мм с использованием кислорода и горючего газа (Ацетилена, Метана, Пропана или Пропан-Бутановой смеси). Особенности: