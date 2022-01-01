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Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005
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Съемники
    Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005
    Арт. jonnesway_4414
    Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005
    Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005
      Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005
      Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005

      Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4414

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комплект съемника-сепаратора с набором элементов для сборки тянущей части, обеспечивающей применение съемника на демонтируемой детали, расположенной на расстоянии до 275 мм от опорной поверхности. Рабочий диапазон сепаратора 75-105 мм. Захваты изделия изготовлены, методом ковки, из легированной углеродистой стали, закаленной до твердости HRC 42-45. Детали тянущей части, из углеродистой стали, обеспечивающей надежность конструкции. Для удобства, детали набора хранятся в оригинальном металлическом ящике.