Универсальный съемник с сепаратором Jonnesway, 75-105 мм, AE310005

Комплект съемника-сепаратора с набором элементов для сборки тянущей части, обеспечивающей применение съемника на демонтируемой детали, расположенной на расстоянии до 275 мм от опорной поверхности. Рабочий диапазон сепаратора 75-105 мм. Захваты изделия изготовлены, методом ковки, из легированной углеродистой стали, закаленной до твердости HRC 42-45. Детали тянущей части, из углеродистой стали, обеспечивающей надежность конструкции. Для удобства, детали набора хранятся в оригинальном металлическом ящике.