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Уплотнение Джилекс конден. коробки 134/111 мм. М542
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Прокладки и уплотнения
    Уплотнение Джилекс конден. коробки 134/111 мм. М542
    Арт. X3879334

      Уплотнение Джилекс конден. коробки 134/111 мм. М542

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3879334

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уплотнение Джилекс конден. коробки 134/111 мм. М542 представляет собой деталь, применяемая в целях установки на смену непригодным запчастям. Запасные части производства компании ДЖИЛЕКС выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят можно не бояться за продуктивность: Прокладки и уплотнения производства бренда ДЖИЛЕКС могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы