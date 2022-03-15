Преимущества

Увеличенный срок службы - благодаря повышенной износостойкости

Высокая упругость

Надежность

Не проводит электрический ток

Химически стойкий к кислотам и щелочам

Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан). Полиуретан обладает отличными эксплуатационными характеристиками и благодаря этому он практически вытеснил резину различных марок и другие материалы, которые использовались в качестве уплотнителей (манжет).