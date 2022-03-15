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Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан)
5.0
2
Найти аналог
Уплотнительные манжеты для клапанов
    Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан)
    Арт. 713147
    5.0
    2
    Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан)

      Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 713147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		полиуретан
      Габариты, мм
      		10х1х10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан). Полиуретан обладает отличными эксплуатационными характеристиками и благодаря этому он практически вытеснил резину различных марок и другие материалы, которые использовались в качестве уплотнителей (манжет).

        Преимущества

        • Увеличенный срок службы - благодаря повышенной износостойкости
        • Высокая упругость
        • Надежность
        • Не проводит электрический ток
        • Химически стойкий к кислотам и щелочам