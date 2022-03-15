Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан)
Арт. 713147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|полиуретан
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Габариты, мм
|10х1х10
- Уплотнительный элемент клапана Jet (полиуретан). Полиуретан обладает отличными эксплуатационными характеристиками и благодаря этому он практически вытеснил резину различных марок и другие материалы, которые использовались в качестве уплотнителей (манжет).
Преимущества
- Увеличенный срок службы - благодаря повышенной износостойкости
- Высокая упругость
- Надежность
- Не проводит электрический ток
- Химически стойкий к кислотам и щелочам