Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503106
Арт. Х1316200129
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип
|пузырьковый
|
Количество глазков, шт
|3
С этим товаром смотрят
- Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. Оснащен отфрезерованной рабочей поверхностью (для достижения максимальной точности) и линейкой.
Преимущества
- Три измерительные ампулы
- Алюминиевый корпус
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Линейка