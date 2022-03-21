Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503106

Преимущества

Три измерительные ампулы

Алюминиевый корпус

Фрезерованная рабочая поверхность

Линейка

Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. Оснащен отфрезерованной рабочей поверхностью (для достижения максимальной точности) и линейкой.