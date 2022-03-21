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Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503108
5.0
2
730 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503108
    Арт. Х1316200130
    5.0
    2
    Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503108

      Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503108

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ.

        Преимущества

        • Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках
        • Имеет 3 ампулы (горизонтальная, вертикальная и под углом 45°)
        • Оснащен фрезерованной рабочей поверхностью и линейкой