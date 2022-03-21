Строительный уровень с линейкой упрочненный Toolberg 2503108

Преимущества

Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках

Имеет 3 ампулы (горизонтальная, вертикальная и под углом 45°)

Оснащен фрезерованной рабочей поверхностью и линейкой

Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ.