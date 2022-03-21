Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503208

Преимущества

Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках

Оснащен отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений

Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство во время выполнения работ

Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ.