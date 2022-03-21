Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503208
Арт. Х1316200136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках
- Оснащен отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений
- Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство во время выполнения работ