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Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503208
5.0
1
1 080 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503208
    Арт. Х1316200136
    5.0
    1
    Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503208

      Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503208

      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200136
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ.

        Преимущества

        • Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках
        • Оснащен отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений
        • Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство во время выполнения работ