Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень 2503210, 1000 мм
5.0
2
1 100 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень 2503210, 1000 мм
    Арт. Х1316200137
    5.0
    2
    Строительный уровень 2503210, 1000 мм

      Строительный уровень 2503210, 1000 мм

      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
      1 600 ₽
      5.0
      Ножовка по пенобетону Matrix 23380 (500 мм)
      Малярный шпатель Лакра 1204008 (80 мм)
      70 ₽
      5.0
      Малярный шпатель Лакра 1204008 (80 мм)
      Шпатель фасадный зубчатый РемоКолор 12-1-106, 150 мм, зуб 6х6 мм
      100 ₽
      Шпатель фасадный зубчатый РемоКолор 12-1-106, 150 мм, зуб 6х6 мм
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
      2 490 ₽
      4.0
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      3 860 ₽
      6 280 ₽
      5.0
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      • -2 420 ₽
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      565 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
      520 ₽
      5.0
      Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
      630 ₽
      5.0
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
      Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
      Нет в наличии
      5.0
      Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
      Смотреть
      Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
      Нет в наличии
      5.0
      Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
      Смотреть
      Электроды PlasmaTec Монолит РЦ (3 мм, 1 кг)
      Нет в наличии
      5.0
      Электроды PlasmaTec Монолит РЦ (3 мм, 1 кг)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ.

        Преимущества

        • Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках
        • Оснащен отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений
        • Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство во время выполнения работ