Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м

Преимущества

Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство во время выполнения работ

Имеет 3 цельные ударостойкие ампулы из полиакрила (горизонтальная, вертикальная и под углом 45°)

Строительный уровень применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. Оснащен двусторонней отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений.