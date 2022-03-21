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Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м
5.0
2
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Строительные уровни
    Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м
    Арт. Х1316200138
    5.0
    2
    Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м
    Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м
      Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м
      Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м

      Строительный уровень Toolberg 2503212, 1,2 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1316200138
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. Оснащен двусторонней отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений.

        Преимущества

        • Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство во время выполнения работ
        • Имеет 3 цельные ударостойкие ампулы из полиакрила (горизонтальная, вертикальная и под углом 45°)