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Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
5.0
2
1 690 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
    Арт. Ю00000026754
    5.0
    2
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
    Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509

      Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509

      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000026754
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Уровень строительный ADA TITAN 40 PLUS А00509 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Фрезерованная рабочая поверхность инструмента не скользит, но имеет идеально ровный профиль, что обеспечивает точность измерений в любых условиях работы.

        Преимущества

        • Фрезерованная рабочая поверхность
        • Врезные ручки
        • Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
        • Точность - 0.5 мм/м
        • В ADA TITAN 40 PLUS А00509 имеется миллиметровая линейка