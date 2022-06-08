Магнитный уровень Ada TITAN 40 PLUS А00509
Арт. Ю00000026754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень строительный ADA TITAN 40 PLUS А00509 предназначен для длительной работы на строительной площадке, поэтому в его производстве используется более толстый алюминиевый профиль. Фрезерованная рабочая поверхность инструмента не скользит, но имеет идеально ровный профиль, что обеспечивает точность измерений в любых условиях работы.
Преимущества
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Врезные ручки
- Окошко для освещения вертикального пузырькового уровня
- Точность - 0.5 мм/м
- В ADA TITAN 40 PLUS А00509 имеется миллиметровая линейка