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Строительный уровень Вихрь 73/11/4/6
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/6
    Арт. О00000013330
    5.0
    2
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/6
    Строительный уровень Вихрь 73/11/4/6
      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/6
      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/6

      Строительный уровень Вихрь 73/11/4/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень пузырьковый ВИХРЬ - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.

        Преимущества

        • Корпус прочный и износостойкий, изготовлен из алюминия
        • Фрезерованная рабочая поверхность служит для уменьшения возможной погрешности при измерениях