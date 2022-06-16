Строительный уровень Вихрь 73/11/4/8
Арт. О00000013538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень фрезерованный ВИХРЬ - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.
Преимущества
- Корпус прочный и износостойкий, изготовлен из алюминия
- Фрезерованная рабочая поверхность служит для уменьшения возможной погрешности при измерениях