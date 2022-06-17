Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/17

Преимущества

Усиленный корпус уровня изготовлен из упрочненного прямоугольного алюминиевого профиля с ребрами жесткости

Aрезерованная рабочая поверхность обеспечивает дополнительную точность измерения

В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем, позволяющее без ошибок снимать показания во фронтальной и поперечной плоскостях

В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях

Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов

Точность измерений – 1 мм/м (0,057 градуса). Проверяется электроникой

Уровень алюминиевый "Магнитный" 400 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный) Вихрь - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.