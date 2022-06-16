Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/19
Арт. О00000013428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень алюминиевый "Магнитный" 800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный) Вихрь - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.
Преимущества
- Усиленный корпус уровня изготовлен из упрочненного прямоугольного алюминиевого профиля с ребрами жесткости
- Aрезерованная рабочая поверхность обеспечивает дополнительную точность измерения
- В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем, позволяющее без ошибок снимать показания во фронтальной и поперечной плоскостях
- В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях
- Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов
- Точность измерений – 1 мм/м (0,057 градуса). Проверяется электроникой