Магнитный уровень Вихрь 73/11/4/14

Преимущества

Уровень изготовлен из жесткого двутаврового алюминиевого профиля с анодированным покрытием

Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали. Один из глазков является поворотным и позволяет использовать уровень для выверки произвольных углов

Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность Вихрь Рельс 600 мм, 3 глазка / 1 поворотный 73/11/4/14 при эксплуатации

Фрезерованная рабочая поверхность служит для уменьшения возможной погрешности при измерениях

Высокая точность измерений – 1 мм/м

Алюминиевый уровень Вихрь Рельс 600 мм, 3 глазка / 1 поворотный 73/11/4/14 позволяет быстро и точно определять наклон 180, 90 и 45 градусов. Инструмент находит применение в строительной сфере, а также в процессе выполнения отделочных работ.В корпус встроен магнит, что дает возможность с легкостью зафиксировать модель на металлических поверхностях. Миллиметровая шкала расширяет функционал приспособления.