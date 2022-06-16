Строительный уровень Вихрь 73/11/4/10

Преимущества

Усиленный корпус уровня изготовлен из упрочненного прямоугольного алюминиевого профиля

Фрезерованная рабочая поверхность обеспечивает дополнительную точность измерения

В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем, позволяющее без ошибок снимать показания во фронтальной и поперечной плоскостях

Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов

Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации

Точность измерений – 1 мм/м (0,057 градуса)

Уровень алюминиевый "Усиленный" 600 мм, 3 глазка (1 зеркальный), 2 комп.рукоятки Вихрь - измерительный инструмент при строительных, ремонтных и отделочных работах для поиска и исправления отклонения поверхностей.