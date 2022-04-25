Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
Арт. X30308188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Вес, кг
|0.79
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Материал
|алюминий
- Цифровой уровень ADA ProLevel 60 А00391 используется при строительных и отделочных работах. Имеет встроенные магниты для крепления на конструкциях из металла. Результаты измерений могут отображаться в разных единицах: градусы, мм/м, %, in/ft. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют контролировать поверхности без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.
Преимущества
- Яркая подсветка
- Указание направления угла
- Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах
- При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются
- Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 60 А00391 - для крепления инструмента на металлических конструкциях
- Автоматическая калибровка
- 100 часов работы на одном заряде
- Автоматическое отключение через 5 минут неактивности
- Рабочая температура: -10°С...+50°С
- Температура хранения: -20°С...+70°С