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Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
5.0
2
3 990 ₽
Угломеры
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
    Арт. X30308188
    5.0
    2
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
    Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391
      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391

      Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30308188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Вес, кг
      		0.79
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Цифровой уровень ADA ProLevel 60 А00391 используется при строительных и отделочных работах. Имеет встроенные магниты для крепления на конструкциях из металла. Результаты измерений могут отображаться в разных единицах: градусы, мм/м, %, in/ft. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют контролировать поверхности без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.

        Преимущества

        • Яркая подсветка
        • Указание направления угла
        • Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах
        • При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются
        • Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 60 А00391 - для крепления инструмента на металлических конструкциях
        • Автоматическая калибровка
        • 100 часов работы на одном заряде
        • Автоматическое отключение через 5 минут неактивности
        • Рабочая температура: -10°С...+50°С
        • Температура хранения: -20°С...+70°С