Уклономер цифровой Ada ProLevel 60 А00391

Преимущества

Яркая подсветка

Указание направления угла

Звуковой сигнал при 0° и 90° градусах

При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются

Магниты в основании цифрового уровня ADA ProLevel 60 А00391 - для крепления инструмента на металлических конструкциях

Автоматическая калибровка

100 часов работы на одном заряде

Автоматическое отключение через 5 минут неактивности

Рабочая температура: -10°С...+50°С

Температура хранения: -20°С...+70°С

Цифровой уровень ADA ProLevel 60 А00391 используется при строительных и отделочных работах. Имеет встроенные магниты для крепления на конструкциях из металла. Результаты измерений могут отображаться в разных единицах: градусы, мм/м, %, in/ft. Горизонтальный и вертикальный уровни позволяют контролировать поверхности без применения электроники. Питание: 2 батарейки типа ААА - 100 часов работы на одном заряде.