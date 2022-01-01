Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П

Преимущества

Высокая точность измерений: 0,1 градуса (горизонталь и вертикаль), 0,2 градуса (другие углы)

Возможна электронная калибровка перед первым использованием, перед важными замерами, после падения или удара, после большого перепада температур

Благодаря встроенной резьбе 1/4 дюйма и магнитному основанию, прибор можно установить на штатив или на металлическую поверхность соответственно

Функция удержания полученного результата на экране

Звуковое сопровождение измерений - для удобной работы в темных помещениях

Полученные измерения отображаются на экране в градусах или в процентах (в зависимости от предпочтений оператора)

Небольшие габариты и малый вес (всего 0,3 килограмма) - для неутомительной работы оператора

В случае простоя электронного уровня Geo-Fennel S-Digit mini 610000П в течение 15-20 минут, он автоматически отключится

Устройство прошло поверку, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект

Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini (с поверкой) 610000П - это простой и удобный прибор, сконструированный для измерения отклонений от горизонтальных и вертикальных линий. Для контроля за выполняемыми операциями, уровень оснащен ЖК-дисплеем и имеет звуковое сопровождение. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.