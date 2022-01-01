Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П
Арт. X30308121
Характеристики
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Производитель
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Материал
|металл, пластик
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Диапазон измерения уклона, град
|0 - 90
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Напряжение, В
|1.5
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Количество элементов питания
|3
- Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini (с поверкой) 610000П - это простой и удобный прибор, сконструированный для измерения отклонений от горизонтальных и вертикальных линий. Для контроля за выполняемыми операциями, уровень оснащен ЖК-дисплеем и имеет звуковое сопровождение. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.
Преимущества
- Высокая точность измерений: 0,1 градуса (горизонталь и вертикаль), 0,2 градуса (другие углы)
- Возможна электронная калибровка перед первым использованием, перед важными замерами, после падения или удара, после большого перепада температур
- Благодаря встроенной резьбе 1/4 дюйма и магнитному основанию, прибор можно установить на штатив или на металлическую поверхность соответственно
- Функция удержания полученного результата на экране
- Звуковое сопровождение измерений - для удобной работы в темных помещениях
- Полученные измерения отображаются на экране в градусах или в процентах (в зависимости от предпочтений оператора)
- Небольшие габариты и малый вес (всего 0,3 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- В случае простоя электронного уровня Geo-Fennel S-Digit mini 610000П в течение 15-20 минут, он автоматически отключится
- Устройство прошло поверку, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект