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Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П
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Уровни электронные
    Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П
    Арт. X30308121
    Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П
    Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П
      Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П
      Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П

      Магнитный уровень Geo-Fennel S-Digit mini 610000П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308121

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Материал
      		металл, пластик
      Диапазон измерения уклона, град
      		0 - 90
      Напряжение, В
      		1.5
      Количество элементов питания
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini (с поверкой) 610000П - это простой и удобный прибор, сконструированный для измерения отклонений от горизонтальных и вертикальных линий. Для контроля за выполняемыми операциями, уровень оснащен ЖК-дисплеем и имеет звуковое сопровождение. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.

        Преимущества

        • Высокая точность измерений: 0,1 градуса (горизонталь и вертикаль), 0,2 градуса (другие углы)
        • Возможна электронная калибровка перед первым использованием, перед важными замерами, после падения или удара, после большого перепада температур
        • Благодаря встроенной резьбе 1/4 дюйма и магнитному основанию, прибор можно установить на штатив или на металлическую поверхность соответственно
        • Функция удержания полученного результата на экране
        • Звуковое сопровождение измерений - для удобной работы в темных помещениях
        • Полученные измерения отображаются на экране в градусах или в процентах (в зависимости от предпочтений оператора)
        • Небольшие габариты и малый вес (всего 0,3 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • В случае простоя электронного уровня Geo-Fennel S-Digit mini 610000П в течение 15-20 минут, он автоматически отключится
        • Устройство прошло поверку, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект