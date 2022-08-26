Строительный уровень Энкор 1/30 УС-6-3 10115

Уровень Энкор 10115 используют при работе на трубах. Имеется возможность регулировки положения колбы, что позволяет установить её на необходимый угол. Благодаря рукояткам с вставками из резины обеспечено надежное удержание уровня. Инструмент удобен при работе на больших плоскостях, так как имеет длину 100 см.

Заглушки по бокам инструмента служат защитой от повреждений при падении и от попадания грязи в его полость.

Преимущества