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Строительный уровень Энкор 1/30 УС-6-3 10115
4.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор 1/30 УС-6-3 10115
    Арт. Х131620059
    4.0
    1
    Строительный уровень Энкор 1/30 УС-6-3 10115

      Строительный уровень Энкор 1/30 УС-6-3 10115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620059
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		2
      Погрешность, мм/м
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Уровень Энкор 10115 используют при работе на трубах. Имеется возможность регулировки положения колбы, что позволяет установить её на необходимый угол. Благодаря рукояткам с вставками из резины обеспечено надежное удержание уровня. Инструмент удобен при работе на больших плоскостях, так как имеет длину 100 см. Заглушки по бокам инструмента служат защитой от повреждений при падении и от попадания грязи в его полость.

        Преимущества

        • Корпус из дюралюминия - высокая прочность
        • Усиленный профиль
        • Длина уровня 1000 мм
        • Удобен при работе на трубах
        • Акриловые глазки в съемных пластмассовых вставках - защита при падении
        • Возможность регулировки положения колбы