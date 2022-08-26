Строительный уровень Энкор 1/30 УС-6-3 10115
Арт. Х131620059
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|2
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Погрешность, мм/м
|1
- Уровень Энкор 10115 используют при работе на трубах. Имеется возможность регулировки положения колбы, что позволяет установить её на необходимый угол. Благодаря рукояткам с вставками из резины обеспечено надежное удержание уровня. Инструмент удобен при работе на больших плоскостях, так как имеет длину 100 см. Заглушки по бокам инструмента служат защитой от повреждений при падении и от попадания грязи в его полость.
Преимущества
- Корпус из дюралюминия - высокая прочность
- Усиленный профиль
- Длина уровня 1000 мм
- Удобен при работе на трубах
- Акриловые глазки в съемных пластмассовых вставках - защита при падении
- Возможность регулировки положения колбы