Строительный уровень Энкор УС-5-3 6699, 800 мм
Арт. Х131620057
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|2
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Погрешность, мм/м
|1
Строительный уровень Энкор 6699 применяется для определения отклонений исследуемых поверхностей от горизонтальных или вертикальных плоскостей. Данный уровень имеет длину 800 мм и поэтому подходит для измерения достаточно больших поверхностей. Погрешность уровня составляет +-1 мм на 1 м.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Длина 800 мм
- Колбы с жидкостью для определения отклонений