Строительный уровень Энкор УС-5-3 6699, 800 мм

Строительный уровень Энкор 6699 применяется для определения отклонений исследуемых поверхностей от горизонтальных или вертикальных плоскостей. Данный уровень имеет длину 800 мм и поэтому подходит для измерения достаточно больших поверхностей. Погрешность уровня составляет +-1 мм на 1 м.

Преимущества