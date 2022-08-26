Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Энкор УС-5-3 6699, 800 мм
4.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор УС-5-3 6699, 800 мм
    Арт. Х131620057
    4.0
    1
    Строительный уровень Энкор УС-5-3 6699, 800 мм

      Строительный уровень Энкор УС-5-3 6699, 800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620057
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		2
      Погрешность, мм/м
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Строительный уровень Энкор 6699 применяется для определения отклонений исследуемых поверхностей от горизонтальных или вертикальных плоскостей. Данный уровень имеет длину 800 мм и поэтому подходит для измерения достаточно больших поверхностей. Погрешность уровня составляет +-1 мм на 1 м.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Длина 800 мм
        • Колбы с жидкостью для определения отклонений