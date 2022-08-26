Строительный уровень Энкор 6700, 400 мм
Арт. Х131699
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень 400мм Энкор 6700 предназначен для проведения измерений, разметки и выявления погрешностей поверхности. Применяется в строительных или ремонтных работах. Ударопрочный корпус изготовлен из алюминия и имеет в своей конструкции заглушки. Уровень оснащен ампулами, которые позволяют проводить более точные измерения. Отверстие предназначено для подвешивания инструмента.
Преимущества
- Износостойкость
- Небольшой размер
- Акриловые ампулы
- Заглушки по краям
- Отверстие для подвеса