Строительный уровень Энкор 6700, 400 мм

Преимущества

Износостойкость

Небольшой размер

Акриловые ампулы

Заглушки по краям

Отверстие для подвеса

Уровень 400мм Энкор 6700 предназначен для проведения измерений, разметки и выявления погрешностей поверхности. Применяется в строительных или ремонтных работах. Ударопрочный корпус изготовлен из алюминия и имеет в своей конструкции заглушки. Уровень оснащен ампулами, которые позволяют проводить более точные измерения. Отверстие предназначено для подвешивания инструмента.