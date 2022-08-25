Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Энкор 1/30 УС 1-3 8208, 1800 мм
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор 1/30 УС 1-3 8208, 1800 мм
    Арт. Х131689
    5.0
    1
    Строительный уровень Энкор 1/30 УС 1-3 8208, 1800 мм

      Строительный уровень Энкор 1/30 УС 1-3 8208, 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131689
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень 1800 мм 1/30 УС 1-3 Энкор 8208 используется на больших плоскостях для контроля отклонений по горизонтали и вертикали. Имеет три колбы, которые при ударе инструмента не разобьются, так как они защищены пластмассовыми кольцами.

        Преимущества

        • Длина 1.8 м
        • Корпус изготовлен из дюралюминия - высокая прочность
        • Имеет более жесткий профиль, чем у ЕРТ (300 гр./м.п.)
        • 3 ампулы