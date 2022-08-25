Строительный уровень Энкор 1/30 УС 1-3 8208, 1800 мм

Преимущества

Длина 1.8 м

Корпус изготовлен из дюралюминия - высокая прочность

Имеет более жесткий профиль, чем у ЕРТ (300 гр./м.п.)

3 ампулы





Уровень 1800 мм 1/30 УС 1-3 Энкор 8208 используется на больших плоскостях для контроля отклонений по горизонтали и вертикали. Имеет три колбы, которые при ударе инструмента не разобьются, так как они защищены пластмассовыми кольцами.