Строительный уровень Энкор 1/30 УС 1-3 8208, 1800 мм
Арт. Х131689
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень 1800 мм 1/30 УС 1-3 Энкор 8208 используется на больших плоскостях для контроля отклонений по горизонтали и вертикали. Имеет три колбы, которые при ударе инструмента не разобьются, так как они защищены пластмассовыми кольцами.
Преимущества
- Длина 1.8 м
- Корпус изготовлен из дюралюминия - высокая прочность
- Имеет более жесткий профиль, чем у ЕРТ (300 гр./м.п.)
- 3 ампулы