Уровень Энкор 8210 УС-4-3, 1200 мм
Арт. Х1316103
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень 1200 мм 1/30 УС 4-3 Энкор 8210 - инструмент для контроля поверхности по горизонтали и вертикали. Имеет боковые заглушки, что предохраняет корпус от механических повреждений при падении. Длина позволяет его использовать для работы на больших плоскостях. Корпус выполнен из дюралюминия, который обладает высокой прочностью.
Преимущества
- Две фрезерованные базовые поверхности
- Дополнительные ребра жесткости (640 гр./п.м.) - усиленный корпус
- 3 колбы из акрила
- Корпус изготовлен из дюралюминия
- Долговечность
- Длина 1200 мм