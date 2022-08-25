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Уровень Энкор 8210 УС-4-3, 1200 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Уровень Энкор 8210 УС-4-3, 1200 мм
    Арт. Х1316103
    5.0
    1
    Уровень Энкор 8210 УС-4-3, 1200 мм

      Уровень Энкор 8210 УС-4-3, 1200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень 1200 мм 1/30 УС 4-3 Энкор 8210 - инструмент для контроля поверхности по горизонтали и вертикали. Имеет боковые заглушки, что предохраняет корпус от механических повреждений при падении. Длина позволяет его использовать для работы на больших плоскостях. Корпус выполнен из дюралюминия, который обладает высокой прочностью.

        Преимущества

        • Две фрезерованные базовые поверхности
        • Дополнительные ребра жесткости (640 гр./п.м.) - усиленный корпус
        • 3 колбы из акрила
        • Корпус изготовлен из дюралюминия
        • Долговечность
        • Длина 1200 мм