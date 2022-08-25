Уровень Энкор 8210 УС-4-3, 1200 мм

Преимущества

Две фрезерованные базовые поверхности

Дополнительные ребра жесткости (640 гр./п.м.) - усиленный корпус

3 колбы из акрила

Корпус изготовлен из дюралюминия

Долговечность

Длина 1200 мм

Уровень 1200 мм 1/30 УС 4-3 Энкор 8210 - инструмент для контроля поверхности по горизонтали и вертикали. Имеет боковые заглушки, что предохраняет корпус от механических повреждений при падении. Длина позволяет его использовать для работы на больших плоскостях. Корпус выполнен из дюралюминия, который обладает высокой прочностью.