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Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
    Арт. Х1316117
    Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
    Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
    Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
      Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
      Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
      Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212

      Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316117

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212 - прибор для определения отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Изготовлен из ударопрочного материала. Его удобно применять при работе с металлическими конструкциями, так как имеются встроенные магниты. Оснащен 3 ампулами - горизонтальной, вертикальной и расположенной под углом 45 градусов.

        Преимущества

        • Ударопрочный
        • 3 ампулы - горизонтальная, вертикальная и расположенная под углом 45 градусов
        • Длина 600 мм