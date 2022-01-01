Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212
Арт. Х1316117
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 8212 - прибор для определения отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Изготовлен из ударопрочного материала. Его удобно применять при работе с металлическими конструкциями, так как имеются встроенные магниты. Оснащен 3 ампулами - горизонтальной, вертикальной и расположенной под углом 45 градусов.
Преимущества
- Ударопрочный
- 3 ампулы - горизонтальная, вертикальная и расположенная под углом 45 градусов
- Длина 600 мм