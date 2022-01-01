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Магнитный уровень Энкор 8213 УМ-1-3-1200, 1200 мм
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Энкор 8213 УМ-1-3-1200, 1200 мм
    Арт. Х131681
    Магнитный уровень Энкор 8213 УМ-1-3-1200, 1200 мм

      Магнитный уровень Энкор 8213 УМ-1-3-1200, 1200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131681

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 1/30 8213 - прибор для определения отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Корпус изготовлен из ударопрочного материала. Прибор удобно применять при работе с металлическими конструкциями, так как имеются встроенные магниты. Оснащен 3 ампулами - горизонтальной, вертикальной и расположенной под углом 45 градусов.

        Преимущества

        • Ударопрочный
        • 3 ампулы - горизонтальная, вертикальная и расположенная под углом 45 градусов
        • Длина 1200 мм