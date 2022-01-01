Магнитный уровень Энкор 8213 УМ-1-3-1200, 1200 мм

Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 1/30 8213 - прибор для определения отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Корпус изготовлен из ударопрочного материала. Прибор удобно применять при работе с металлическими конструкциями, так как имеются встроенные магниты. Оснащен 3 ампулами - горизонтальной, вертикальной и расположенной под углом 45 градусов.

Преимущества