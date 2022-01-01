Магнитный уровень Энкор 8213 УМ-1-3-1200, 1200 мм
Арт. Х131681
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Да
Магнитный уровень Энкор УМ 1-3 1/30 8213 - прибор для определения отклонения поверхностей от горизонтали или вертикали. Корпус изготовлен из ударопрочного материала. Прибор удобно применять при работе с металлическими конструкциями, так как имеются встроенные магниты. Оснащен 3 ампулами - горизонтальной, вертикальной и расположенной под углом 45 градусов.
Преимущества
- Ударопрочный
- 3 ампулы - горизонтальная, вертикальная и расположенная под углом 45 градусов
- Длина 1200 мм