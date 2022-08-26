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Строительный уровень Энкор УС-4-3 8331, 600 мм
4.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор УС-4-3 8331, 600 мм
    Арт. Х1316206
    4.0
    1
    Строительный уровень Энкор УС-4-3 8331, 600 мм

      Строительный уровень Энкор УС-4-3 8331, 600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316206
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Уровень 600 мм 1/30 УС 4-3 Энкор 8331 имеет усиленный корпус, который оснащен ребрами жесткости, что способствует более продолжительному сроку эксплуатации. Используется при ремонтных работах и позволяет определить отклонения поверхностей.

        Преимущества

        • Две фрезерованные базовые поверхности
        • Дополнительные ребра жесткости (640 гр./п.м.) - усиленный корпус
        • 3 глазка из акрила
        • Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность
        • Долговечность
        • Длина 600 мм