Строительный уровень Энкор УС-4-3 8331, 600 мм
Арт. Х1316206
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Наличие магнита
|Нет
Уровень 600 мм 1/30 УС 4-3 Энкор 8331 имеет усиленный корпус, который оснащен ребрами жесткости, что способствует более продолжительному сроку эксплуатации. Используется при ремонтных работах и позволяет определить отклонения поверхностей.
Преимущества
- Две фрезерованные базовые поверхности
- Дополнительные ребра жесткости (640 гр./п.м.) - усиленный корпус
- 3 глазка из акрила
- Корпус изготовлен из дюралюминия - ударопрочность
- Долговечность
- Длина 600 мм