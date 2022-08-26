Строительный уровень Энкор УС-4-3 8331, 600 мм

Уровень 600 мм 1/30 УС 4-3 Энкор 8331 имеет усиленный корпус, который оснащен ребрами жесткости, что способствует более продолжительному сроку эксплуатации. Используется при ремонтных работах и позволяет определить отклонения поверхностей.

Преимущества