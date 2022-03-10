Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
4.0
2
2 459 ₽
2 720 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Арт. Х1316146
4.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100

Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -261 ₽
2 459 ₽
2 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1316146
4.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -261 ₽
2 459 ₽
2 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 + набор отверток Вихрь НОТ8
3 890 ₽
4.3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 + набор отверток Вихрь НОТ8
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
5 461 ₽
7 150 ₽
4.5
Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
  • -1 689 ₽
Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
1 690 ₽
5.0
Штатив фото/видео Ada Digit 130 А00170
  • Персональная скидка
Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-25 (250 мм)
745 ₽
4.5
Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-25 (250 мм)
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
1 660 ₽
4.5
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
7 772 ₽
8 280 ₽
5.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
  • -508 ₽
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
1 839 ₽
2 040 ₽
5.0
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
  • -201 ₽
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
1 650 ₽
5.0
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
  • Персональная скидка
Резиновая киянка Stayer Profi 20533-680, 680 г
805 ₽
5.0
Резиновая киянка Stayer Profi 20533-680, 680 г
Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
329 ₽
500 ₽
3.0
Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
  • -171 ₽
Резиновая киянка Stayer Profi 20533-450, 450 г
Нет в наличии
5.0
Резиновая киянка Stayer Profi 20533-450, 450 г
Смотреть
Пила дисковая Stanley SC16D2-RU
Нет в наличии
4.7
Пила дисковая Stanley SC16D2-RU
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • KAPRO PLUMBSITE GENESIS 100 см это комфортный в эксплуатации прибор, позволяющий измерять отклонения того или иного объекта от заданной плоскости. Уровень обладает защитными накладками, а его полиакриловые колбы с жидкостью установлены таким образом, чтобы не повреждаться даже при падении устройства с высоты. Это легкий, компактный предмет высокого качества, метки на котором не выцветают на солнце. Поэтому купить kapro plumbsite genesis 781-40-100 стоит для повседневного применения при проведении профессиональной или бытовой строительно-монтажной работы.

    Преимущества KAPRO PLUMBSITE GENESIS 781-40-100 магнитного:

    • Ударопрочный;
    • Удобный;
    • Портативный;
    • Светоустойчивый;
    • Безопасный;
    • Простой.

    Комплектация:

    • Строительный уровень;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.