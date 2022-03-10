Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100

KAPRO PLUMBSITE GENESIS 100 см это комфортный в эксплуатации прибор, позволяющий измерять отклонения того или иного объекта от заданной плоскости. Уровень обладает защитными накладками, а его полиакриловые колбы с жидкостью установлены таким образом, чтобы не повреждаться даже при падении устройства с высоты. Это легкий, компактный предмет высокого качества, метки на котором не выцветают на солнце. Поэтому купить kapro plumbsite genesis 781-40-100 стоит для повседневного применения при проведении профессиональной или бытовой строительно-монтажной работы.

Преимущества KAPRO PLUMBSITE GENESIS 781-40-100 магнитного:

Ударопрочный;

Удобный;

Портативный;

Светоустойчивый;

Безопасный;

Простой.

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