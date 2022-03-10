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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-100
Арт. Х1316146
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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KAPRO PLUMBSITE GENESIS 100 см это комфортный в эксплуатации прибор, позволяющий измерять отклонения того или иного объекта от заданной плоскости. Уровень обладает защитными накладками, а его полиакриловые колбы с жидкостью установлены таким образом, чтобы не повреждаться даже при падении устройства с высоты. Это легкий, компактный предмет высокого качества, метки на котором не выцветают на солнце. Поэтому купить kapro plumbsite genesis 781-40-100 стоит для повседневного применения при проведении профессиональной или бытовой строительно-монтажной работы.
Преимущества KAPRO PLUMBSITE GENESIS 781-40-100 магнитного:
- Ударопрочный;
- Удобный;
- Портативный;
- Светоустойчивый;
- Безопасный;
- Простой.
Комплектация:
- Строительный уровень;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.