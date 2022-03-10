Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200

Преимущества

Небольшой вес (1 кг 600 г)

Диапазон длин 40 см - 200 см

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Окрашенная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 200 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Уровень PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200 - это измерительный прибор с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Благодаря системе PLUMBSITE, пользователь может работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.