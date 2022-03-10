Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
5.0
2
4 160 ₽
5 950 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
Арт. Х1316149
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200

Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 790 ₽
4 160 ₽
5 950 ₽
за штуку
Цена при
заказе на сайте
Цена в магазине: 5 950 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 621 пункта выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. Х1316149
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 790 ₽
4 160 ₽
5 950 ₽
за штуку
Цена при
заказе на сайте
Цена в магазине: 5 950 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 621 пункта выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

С этим товаром смотрят

Резиновая киянка Matrix 11197, 680 г
756 ₽
990 ₽
5.0
Резиновая киянка Matrix 11197, 680 г
  • -234 ₽
  • Персональная скидка
Резиновая киянка Matrix 11196, 450 г
633 ₽
830 ₽
5.0
Резиновая киянка Matrix 11196, 450 г
  • -197 ₽
Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
2 839 ₽
3 550 ₽
5.0
Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
  • -711 ₽
  • Персональная скидка
Правило алюминиевое "Трапеция" Сибртех 89603 (2 м)
689 ₽
1 090 ₽
5.0
Правило алюминиевое "Трапеция" Сибртех 89603 (2 м)
  • -401 ₽
  • Персональная скидка
Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
150 ₽
5.0
Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
260 ₽
5.0
Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
913 ₽
950 ₽
5.0
Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
  • -37 ₽
  • Персональная скидка
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уровень PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200 - это измерительный прибор с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Благодаря системе PLUMBSITE, пользователь может работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.

    Преимущества

    • Небольшой вес (1 кг 600 г)
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Окрашенная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 200 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290