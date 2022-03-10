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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-200
Арт. Х1316149
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- Уровень PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200 - это измерительный прибор с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Благодаря системе PLUMBSITE, пользователь может работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.
Преимущества
- Небольшой вес (1 кг 600 г)
- Диапазон длин 40 см - 200 см
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Окрашенная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
- Длина 200 см
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290