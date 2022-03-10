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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- -1 360 ₽
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KAPRO PLUMBSITE GENESIS 40 см - это привычный любому уровень, который пригодится при выполнении работ по строительству, возведению конструкций, ремонту и монтажу объектов. Представленная модель отличается легкостью и при этом прочностью корпуса, обусловленной конструкцией и качеством материала изготовления. Уровень устойчив на изгиб, спокойно работает под наклоном благодаря оснащению двумя колбами из полиакрила, которые, к тому же, не разобьются при падении прибора. Также на уголках уровня установлены защитные накладки из резины, что предохранит его от повреждений. Два рабочих глазка с пузырьками воздуха облегчают процесс замера и делают его не только более точным, но и создают возможность работы во фронтальной и боковой плоскостях. Купить kapro plumbsite genesis 781-40-40 стоит за его легкость, простоту и точность.
Преимущества уровня KAPRO PLUMBSITE GENESIS 781-40-40 магнитного:
- Небольшой вес;
- Диапазон длин 40 см - 200 см;
- Высокое качество;
- Прочность;
- Светоустойчивость;
- Электронно протестированные колбы;
- Фрезерованная базовая поверхность;
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм;
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290.
Комплектация:
- Уровень;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.