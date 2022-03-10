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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
5.0
2
1 650 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Арт. Х1316165
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40
Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40

Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40

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    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1316165
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • KAPRO PLUMBSITE GENESIS 40 см - это привычный любому уровень, который пригодится при выполнении работ по строительству, возведению конструкций, ремонту и монтажу объектов. Представленная модель отличается легкостью и при этом прочностью корпуса, обусловленной конструкцией и качеством материала изготовления. Уровень устойчив на изгиб, спокойно работает под наклоном благодаря оснащению двумя колбами из полиакрила, которые, к тому же, не разобьются при падении прибора. Также на уголках уровня установлены защитные накладки из резины, что предохранит его от повреждений. Два рабочих глазка с пузырьками воздуха облегчают процесс замера и делают его не только более точным, но и создают возможность работы во фронтальной и боковой плоскостях. Купить kapro plumbsite genesis 781-40-40 стоит за его легкость, простоту и точность.

    Преимущества уровня KAPRO PLUMBSITE GENESIS 781-40-40 магнитного:

    • Небольшой вес;
    • Диапазон длин 40 см - 200 см;
    • Высокое качество;
    • Прочность;
    • Светоустойчивость;
    • Электронно протестированные колбы;
    • Фрезерованная базовая поверхность;
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм;
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290.

    Комплектация:

    • Уровень;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.