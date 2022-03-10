Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-40

KAPRO PLUMBSITE GENESIS 40 см - это привычный любому уровень, который пригодится при выполнении работ по строительству, возведению конструкций, ремонту и монтажу объектов. Представленная модель отличается легкостью и при этом прочностью корпуса, обусловленной конструкцией и качеством материала изготовления. Уровень устойчив на изгиб, спокойно работает под наклоном благодаря оснащению двумя колбами из полиакрила, которые, к тому же, не разобьются при падении прибора. Также на уголках уровня установлены защитные накладки из резины, что предохранит его от повреждений. Два рабочих глазка с пузырьками воздуха облегчают процесс замера и делают его не только более точным, но и создают возможность работы во фронтальной и боковой плоскостях. Купить kapro plumbsite genesis 781-40-40 стоит за его легкость, простоту и точность.

Преимущества уровня KAPRO PLUMBSITE GENESIS 781-40-40 магнитного:

Небольшой вес;

Диапазон длин 40 см - 200 см;

Высокое качество;

Прочность;

Светоустойчивость;

Электронно протестированные колбы;

Фрезерованная базовая поверхность;

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм;

Точность 0,5 мм/м - 0,0290.

Комплектация: