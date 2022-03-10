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Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
5.0
2
1 839 ₽
2 040 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Арт. Х1316145
5.0
2
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
  • Персональная скидка
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60

Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60

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  • -201 ₽
1 839 ₽
2 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1316145
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -201 ₽
1 839 ₽
2 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-40-60 - это измерительный прибор длиной 60 см для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главное преимущество уровня -  в ударопрочной полиакриловой колбе. Данная модель изготовлена по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Высокое качество
    • Система PLUMBSITE
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 60 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290