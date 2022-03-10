Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60

Преимущества

Небольшой вес

Диапазон длин 40 см - 200 см

Высокое качество

Система PLUMBSITE

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Фрезерованная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 60 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-40-60 - это измерительный прибор длиной 60 см для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главное преимущество уровня - в ударопрочной полиакриловой колбе. Данная модель изготовлена по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.