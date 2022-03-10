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Уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-40-60
Арт. Х1316145
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- Уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-40-60 - это измерительный прибор длиной 60 см для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главное преимущество уровня - в ударопрочной полиакриловой колбе. Данная модель изготовлена по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной плоскости.
Преимущества
- Небольшой вес
- Диапазон длин 40 см - 200 см
- Высокое качество
- Система PLUMBSITE
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Фрезерованная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
- Длина 60 см
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290