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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)
4.5
2
4 699 ₽
7 350 ₽
Магнитные уровни
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)
Арт. Х1316151
4.5
2
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)

Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)

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  • -2 651 ₽
4 699 ₽
7 350 ₽
за штуку
Цена при
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Цена в магазине: 7 350 ₽
24 месяца гарантии
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 621 пункта выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1316151
4.5
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 651 ₽
4 699 ₽
7 350 ₽
за штуку
Цена при
заказе на сайте
Цена в магазине: 7 350 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 621 пункта выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 150 см KAPRO 781-40-150РМ - это измерительный прибор с встроенными мощными магнитами, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Система PLUMBSITE, по которой изготовлен уровень, даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Высокое качество
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Окрашенная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 150 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290