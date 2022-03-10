Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-150РМ + Mag (2 глазка, 1500 мм)

Преимущества

Небольшой вес

Диапазон длин 40 см - 200 см

Высокое качество

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Окрашенная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 150 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 150 см KAPRO 781-40-150РМ - это измерительный прибор с встроенными мощными магнитами, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе. Система PLUMBSITE, по которой изготовлен уровень, даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.