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Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)
5.0
1
2 530 ₽
Магнитные уровни
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)
Арт. Х131616178
5.0
1
Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)
Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)
Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)

Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)

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2 530 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 27 октября или позже
    из 623 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка 27 октября или позже, 400 ₽
Арт. Х131616178
5.0
1

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 530 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 27 октября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 27 октября или позже
    из 623 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка 27 октября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 40 см KAPRO 781-40-40РМ - это алюминиевый уровень коробчатого сечения длиной 40 см, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Отличительной особенностью его является наличие мощных магнитов. Уровень имеет 2 глазка. Главное преимущество прибора - в ударопрочной полиакриловой колбе, к тому же, он изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Высокое качество
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 40 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290