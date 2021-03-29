Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)

Преимущества

Небольшой вес

Диапазон длин 40 см - 200 см

Высокое качество

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Фрезерованная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 40 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 40 см KAPRO 781-40-40РМ - это алюминиевый уровень коробчатого сечения длиной 40 см, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Отличительной особенностью его является наличие мощных магнитов. Уровень имеет 2 глазка. Главное преимущество прибора - в ударопрочной полиакриловой колбе, к тому же, он изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.