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Магнитный уровень Kapro 781-40-40РМ + Mag (2 глазка, 400 мм)
Арт. Х131616178
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
|
Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 40 см KAPRO 781-40-40РМ - это алюминиевый уровень коробчатого сечения длиной 40 см, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Отличительной особенностью его является наличие мощных магнитов. Уровень имеет 2 глазка. Главное преимущество прибора - в ударопрочной полиакриловой колбе, к тому же, он изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.
Преимущества
- Небольшой вес
- Диапазон длин 40 см - 200 см
- Высокое качество
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Фрезерованная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
- Длина 40 см
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290