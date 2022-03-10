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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Арт. Х1316166
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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Арт. Х1316166
Характеристики
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Производитель
|
Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
|
Количество рукояток, шт
|нет
|
Погрешность, мм/м
|0.5
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- -1 610 ₽
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- Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 80 см KAPRO 781-40-80РМ - это измерительный прибор, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Он имеет встроенные мощные магниты. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе, к тому же система PLUMBSITE позволяет работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.
Преимущества
- Небольшой вес
- Технические характеристики нанесены на поверхность прибора
- Диапазон длин 40 см - 200 см
- Высокое качество
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Фрезерованная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
- Длина 80 см
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290