Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)

Преимущества

Небольшой вес

Технические характеристики нанесены на поверхность прибора

Диапазон длин 40 см - 200 см

Высокое качество

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Фрезерованная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 80 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 80 см KAPRO 781-40-80РМ - это измерительный прибор, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Он имеет встроенные мощные магниты. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе, к тому же система PLUMBSITE позволяет работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.