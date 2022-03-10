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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
5.0
2
2 859 ₽
4 610 ₽
Магнитные уровни
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Арт. Х1316166
5.0
2
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)

Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-80РМ + Mag (2 глазка, 800 мм)

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  • -1 751 ₽
2 859 ₽
4 610 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1316166
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 751 ₽
2 859 ₽
4 610 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 80 см KAPRO 781-40-80РМ - это измерительный прибор, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Он имеет встроенные мощные магниты. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка. Главный плюс уровня в ударопрочной полиакриловой колбе, к тому же система PLUMBSITE позволяет работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Технические характеристики нанесены на поверхность прибора
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Высокое качество
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 80 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290