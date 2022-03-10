Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
Арт. Х131616105
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Погрешность, мм/м
|0.5
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень PLUMBSITE GENESIS 40 см KAPRO 781-41-40 - это измерительный прибор длиной 40 см, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Он имеет 3 глазка. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах.
Преимущества
- Отверстие имеет обрезиненную поверхность, которая создаёт комфорт при работе
- Уровень имеет вставки с обеих сторон. Они защищают его при случайных падениях и сохраняют заданную точность показаний
- Специальные ампулы показывают вертикальные и горизонтальные отклонения
- Небольшой вес
- Экономия времени
- Диапазон длин 40 - 200 см
- Высокое качество
- Прочность
- Светоустойчивость
- Фрезерованная базовая поверхность
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290