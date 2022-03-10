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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
    Арт. Х131616105
    5.0
    2
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см

      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х131616105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень PLUMBSITE GENESIS 40 см KAPRO 781-41-40 - это измерительный прибор длиной 40 см, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Он имеет 3 глазка. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Отверстие имеет обрезиненную поверхность, которая создаёт комфорт при работе
        • Уровень имеет вставки с обеих сторон. Они защищают его при случайных падениях и сохраняют заданную точность показаний
        • Специальные ампулы показывают вертикальные и горизонтальные отклонения
        • Небольшой вес
        • Экономия времени
        • Диапазон длин 40 - 200 см
        • Высокое качество
        • Прочность
        • Светоустойчивость
        • Фрезерованная базовая поверхность
        • Точность 0,5 мм/м - 0,0290