Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 40 см

Уровень PLUMBSITE GENESIS 40 см KAPRO 781-41-40 - это измерительный прибор длиной 40 см, который позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Он имеет 3 глазка. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах.

Преимущества