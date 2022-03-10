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Уровень Kapro 781-41P, 60 см
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Kapro 781-41P, 60 см
    Арт. Х131616161
    5.0
    2
    Уровень Kapro 781-41P, 60 см
    Уровень Kapro 781-41P, 60 см
    Уровень Kapro 781-41P, 60 см
      Уровень Kapro 781-41P, 60 см
      Уровень Kapro 781-41P, 60 см
      Уровень Kapro 781-41P, 60 см

      Уровень Kapro 781-41P, 60 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х131616161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-41-60 представляет собой точный измерительный прибор длиной 60 см и весом 400 г, используемый для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет электронно-протестированные колбы и фрезерованную базовую поверхность.

        Преимущества

        • Небольшой вес (400 г)
        • Экономия времени
        • Диапазон длин 40 - 200 см
        • Прочность
        • Светоустойчивость
        • 3 глазка
        • Электронно-протестированные колбы
        • Фрезерованная базовая поверхность
        • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм