Уровень Kapro 781-41P, 60 см

Уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-41-60 представляет собой точный измерительный прибор длиной 60 см и весом 400 г, используемый для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет электронно-протестированные колбы и фрезерованную базовую поверхность.

Преимущества