Уровень Kapro 781-41P, 60 см
Арт. Х131616161
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
- Уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-41-60 представляет собой точный измерительный прибор длиной 60 см и весом 400 г, используемый для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет электронно-протестированные колбы и фрезерованную базовую поверхность.
Преимущества
- Небольшой вес (400 г)
- Экономия времени
- Диапазон длин 40 - 200 см
- Прочность
- Светоустойчивость
- 3 глазка
- Электронно-протестированные колбы
- Фрезерованная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм