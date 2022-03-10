Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см

Преимущества

Длина составляет 800 мм, благодаря чему есть возможность применять инструмент в труднодоступных местах

Три глазка в прочных колбах, которые комфортно просматриваются в процессе измерительных работ

В качестве материала используется надежный и легкий алюминий, устойчивый к повреждениям при падениях с высоты

Накладки на торцах оснащены отверстиями. Они удобны, если необходимо подвесить прибор при транспортировке

Профессиональный уровень KAPRO 781-41Р Genesis Plumbsite ориентирован на регулярную эксплуатацию в сложных условиях: на строительной площадке, в процессе ремонта и производства. Функция прибора – выявление отклонений различных поверхностей как по вертикали, так и по горизонтали.