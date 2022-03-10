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Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
    Арт. Х131616107
    5.0
    2
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см

      Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х131616107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный уровень KAPRO 781-41Р Genesis Plumbsite ориентирован на регулярную эксплуатацию в сложных условиях: на строительной площадке, в процессе ремонта и производства. Функция прибора – выявление отклонений различных поверхностей как по вертикали, так и по горизонтали.

        Преимущества

        • Длина составляет 800 мм, благодаря чему есть возможность применять инструмент в труднодоступных местах
        • Три глазка в прочных колбах, которые комфортно просматриваются в процессе измерительных работ
        • В качестве материала используется надежный и легкий алюминий, устойчивый к повреждениям при падениях с высоты
        • Накладки на торцах оснащены отверстиями. Они удобны, если необходимо подвесить прибор при транспортировке