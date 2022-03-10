Строительный уровень Kapro Plumbsite Genesis 781-41P, 80 см
Арт. Х131616107
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Погрешность, мм/м
|0.5
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Наличие магнита
|Нет
- Профессиональный уровень KAPRO 781-41Р Genesis Plumbsite ориентирован на регулярную эксплуатацию в сложных условиях: на строительной площадке, в процессе ремонта и производства. Функция прибора – выявление отклонений различных поверхностей как по вертикали, так и по горизонтали.
Преимущества
- Длина составляет 800 мм, благодаря чему есть возможность применять инструмент в труднодоступных местах
- Три глазка в прочных колбах, которые комфортно просматриваются в процессе измерительных работ
- В качестве материала используется надежный и легкий алюминий, устойчивый к повреждениям при падениях с высоты
- Накладки на торцах оснащены отверстиями. Они удобны, если необходимо подвесить прибор при транспортировке