Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)

Преимущества

Небольшой вес (470 г)

Ударопрочность за счёт вставок по бокам прибора

Диапазон длин 40 см - 200 см

Прочность

Светоустойчивость

3 глазка

Электронно протестированные колбы

Фрезерованная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 60 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-41-60РМ - это профессиональный измерительный инструмент длиной 60 см, предназначенный для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Главным его преимуществом является наличие вcтроенных мощных магнитов.