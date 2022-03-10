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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)
5.0
2
3 770 ₽
Магнитные уровни
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)
Арт. Х131616153
5.0
2
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)

Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)

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3 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х131616153
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
3
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-41-60РМ - это профессиональный измерительный инструмент длиной 60 см, предназначенный для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Главным его преимуществом является наличие вcтроенных мощных магнитов.

    Преимущества

    • Небольшой вес (470 г)
    • Ударопрочность за счёт вставок по бокам прибора
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 3 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 60 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290