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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)
Арт. Х131616153
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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-41-60РМ + Mag (3 глазка, 600 мм)
Арт. Х131616153
Характеристики
|
Производитель
|
Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
|
Количество рукояток, шт
|нет
|
Погрешность, мм/м
|0.5
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- Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-41-60РМ - это профессиональный измерительный инструмент длиной 60 см, предназначенный для монтажных, ремонтных и строительных работ. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет устойчивость на изгиб и кручение. Главным его преимуществом является наличие вcтроенных мощных магнитов.
Преимущества
- Небольшой вес (470 г)
- Ударопрочность за счёт вставок по бокам прибора
- Диапазон длин 40 см - 200 см
- Прочность
- Светоустойчивость
- 3 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Фрезерованная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
- Длина 60 см
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290