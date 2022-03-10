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Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40
4.5
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40
    Арт. Х131616182
    4.5
    2
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40

      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131616182
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень, немагнитный Kapro PLUMBSITE HERCULES 986-41-40 - ручной инструмент небольшой длины, который служит для использования в сфере строительства и отделочных работ. Имеет три колбы, позволяющие выверять отклонения различных поверхностей от горизонтальности и вертикальности.

        Преимущества

        • В конструкции Kapro PLUMBSITE HERCULES 986-41-40 располагается 3 глазка
        • Колбы выполнены из прочного материала - полиакрила
        • Ампулы надежно зафиксированы на эпоксидный клей
        • В корпусе предусмотрена эргономичная сквозная рукоятка Ergo Grip™
        • Коробчатое сечение корпуса
        • На торцах корпуса расположены двухкомпонентные амортизирующие заглушки