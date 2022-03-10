Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40

Преимущества

В конструкции Kapro PLUMBSITE HERCULES 986-41-40 располагается 3 глазка

Колбы выполнены из прочного материала - полиакрила

Ампулы надежно зафиксированы на эпоксидный клей

В корпусе предусмотрена эргономичная сквозная рукоятка Ergo Grip™

Коробчатое сечение корпуса

На торцах корпуса расположены двухкомпонентные амортизирующие заглушки

Уровень, немагнитный Kapro PLUMBSITE HERCULES 986-41-40 - ручной инструмент небольшой длины, который служит для использования в сфере строительства и отделочных работ. Имеет три колбы, позволяющие выверять отклонения различных поверхностей от горизонтальности и вертикальности.