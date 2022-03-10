Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-40
Арт. Х131616182
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Погрешность, мм/м
|0.5
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень, немагнитный Kapro PLUMBSITE HERCULES 986-41-40 - ручной инструмент небольшой длины, который служит для использования в сфере строительства и отделочных работ. Имеет три колбы, позволяющие выверять отклонения различных поверхностей от горизонтальности и вертикальности.
Преимущества
- В конструкции Kapro PLUMBSITE HERCULES 986-41-40 располагается 3 глазка
- Колбы выполнены из прочного материала - полиакрила
- Ампулы надежно зафиксированы на эпоксидный клей
- В корпусе предусмотрена эргономичная сквозная рукоятка Ergo Grip™
- Коробчатое сечение корпуса
- На торцах корпуса расположены двухкомпонентные амортизирующие заглушки