Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60

Преимущества

Ударопрочные колбы

Удобство эксплуатации

Хорошая точность определения

Наклейки-памятки на корпусе

Уровень PLUMBSITE HERCULES 60 см KAPRO 986-41-60 - это профессиональный измерительный прибор для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Уровень имеет встроенные 3 ударопрочные полиакриловые колбы. Одна из них с системой PLUMBSITE, что даёт возможность работать с ней как с боковой стороны, так и с фронтальной. Специальное масло NITE-GLO в капсулах позволяет лучше считывать показания уровня при плохой освещённости. Им можно работать даже в труднодоступных местах.