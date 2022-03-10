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Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
    Арт. Х131616159
    5.0
    2
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60

      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х131616159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		1
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень PLUMBSITE HERCULES 60 см KAPRO 986-41-60 - это профессиональный измерительный прибор для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Уровень имеет встроенные 3 ударопрочные полиакриловые колбы. Одна из них с системой PLUMBSITE, что даёт возможность работать с ней как с боковой стороны, так и с фронтальной. Специальное масло NITE-GLO в капсулах позволяет лучше считывать показания уровня при плохой освещённости. Им можно работать даже в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Ударопрочные колбы
        • Удобство эксплуатации
        • Хорошая точность определения
        • Наклейки-памятки на корпусе