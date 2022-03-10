Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-41-60
Арт. Х131616159
Характеристики
|
Производитель
|
Тип
|пузырьковый
|
Количество глазков, шт
|3
|
Количество рукояток, шт
|1
|
Погрешность, мм/м
|0.5
- Уровень PLUMBSITE HERCULES 60 см KAPRO 986-41-60 - это профессиональный измерительный прибор для определения отклонения поверхности от горизонтали или вертикали. Уровень имеет встроенные 3 ударопрочные полиакриловые колбы. Одна из них с системой PLUMBSITE, что даёт возможность работать с ней как с боковой стороны, так и с фронтальной. Специальное масло NITE-GLO в капсулах позволяет лучше считывать показания уровня при плохой освещённости. Им можно работать даже в труднодоступных местах.
Преимущества
- Ударопрочные колбы
- Удобство эксплуатации
- Хорошая точность определения
- Наклейки-памятки на корпусе